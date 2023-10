Raj Thackeray ने चेताया, अगर छोटे वाहनों से टोल बूथों पर वसूली नहीं रोकी तो टोल प्लाजा में आग लगा दी जाएगी

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ( Raj Thackeray) ने सोमवार को राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर उन्हें छोटे वाहनों को टोल शुल्क से छूट सुनिश्चित करने से रोका गया तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता राज्य में टोल बूथों में आग लगा देंगे. MNS chief ठाकरे ने मुंबई में आरोप लगाया कि टोल बूथ राज्य में राजनेताओं के लिए आजीविका का साधन हैं.

राज ठाकरे ने कहा, ”मैंने अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने का समय मांगा है. देखेंगे कि उस बैठक में क्या निकलता है, अन्यथा उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फड़नवीस) के बयान को ध्यान में रखते हुए, मनसे कार्यकर्ता हर टोल बूथ पर इकट्ठा होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चार, तीन और दोपहिया वाहनों से टोल न लिया जाए. अगर हमें रोका गया, तो हम इसे आग लगा देंगे.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, “हमारे लोग टोल बूथों पर खड़े रहेंगे और टोल नहीं देने देंगे. अगर इसका विरोध किया गया तो हम टोल प्लाजा को जला देंगे. सरकार को आगे जो करना है करे. अगर राज्य सरकार कह रही है कि चार पहिया, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए कोई टोल नहीं है तो ये टोल वाले लूट रहे हैं.

MNS chief Raj Thackeray says, “Our people will stand at toll booths and will not allow toll to be paid. If this is opposed, we will burn down the toll plaza. Let the government do whatever it wants to do next. If the state government is saying that for four-wheelers, two-wheelers… pic.twitter.com/sMNZcWBXPY

— ANI (@ANI) October 9, 2023