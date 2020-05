नई दिल्‍ली: विश्‍वव्‍यापी कोरोना महासंकट से देश में सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्‍ट्र राज्‍य में शुक्रवार को COVID19 के संक्रमितों का आंकड़ा 10498 हो गया है और राज्‍य में अब तक 459 लोगों की जान जा चुकी है. Also Read - कोरोना से जंग में वीरू की पत्‍नी का खास संदेश- खुद की कंपनी को इंज्‍वाय करें और ....

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों संख्या 10,000 को पार कर गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक 10498 लोग इस वायरस से पीड़ित बताए गए हैं, जिनमें से 1773 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. महाराष्‍ट्र में सबसे अधिक 459 लोगों की मौत हुई है.

महाराष्‍ट्र के हेल्‍थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, राज्‍य में 583 नए केस और 27 मौतें दर्ज हुई हैं. कोविड19 के कुल मामले 10498 हो चुके हैं. राज्‍य में मृत्‍युदर 4.37% है.

583 news cases and 27 deaths reported in Maharashtra today. Total 10498 positive #COVID19 cases and 459 deaths have been reported in the state till date. Mortality Rate stands at 4.37%: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/BdWEI6vTPk

— ANI (@ANI) May 1, 2020