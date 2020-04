नई दिल्‍ली. महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 583 नए मामले सामने आए और अभी तक 10,498 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 27 और लोगों की मौत होने की खबर है. इससे महाराष्‍ट्र में मरने वालों की संख्या 459 हो गई है. Also Read - सभी राज्य बिना रुकावट ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करें, अलग से पास की जरूरत नहीं: MHA

महाराष्‍ट्र के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गुरुवार को कोविड-19 के 583 नए मामले सामने आए और अभी तक 10,498 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 27 और लोगों की मौत हो गई है. इससे महाराष्‍ट्र में मरने वालों की संख्या 459 हो गई है.

मुंबई में 6,874 मरीज, मृतकों की संख्या 290हुई

बृहन्मुंबई महानगर पालिक (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में 471 नए मामलों के साथ कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 6,874 हो गई है और महानगर में आज ही 20 और लोगों की मौत हो गई. इन मौतों के साथ ही मुंबई में मृतकों की संख्या बढ़कर 290 तक पहुंच गई है.

