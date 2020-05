नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्‍ट्र राज्‍य में नए 841 मामले सामने आए हैं और इनके साथ की कुल मरीजों का आंकड़ा 15 हजार के पार हो गया है. महाराष्‍ट्र के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के मुताबिक, अब तक कुल संक्रमित केसों की संख्‍या 15525 हो गई है. 841 नए केस के साथ 34 मरीजों की मौतें आज दर्ज हुई हैं. राज्‍य में अब तक कुल 583 मौतें हुई हैं. Also Read - गृह मंत्रालय ने बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए जारी की SOP, इन लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है, राज्‍य में COVID19 के 350 ठीक हुए और आज उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जिसमें 165 मरीज मुंबई से हैं. महाराष्ट्र में एक दिन में यह सबसे अधिक डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्‍या है. राज्य में कुल डिस्चार्ज रोगियों की संख्या आज तक 2465 है. Also Read - निजामुद्दीन मकरज से भागे 5 तबलीगी जमाती गांव में छिपे थे, नोएडा में गिरफ्तार

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने जारी विज्ञाप्‍ति में बताया कि धारावी में आज 33 व्यक्तियों के टेस्‍ट COVID19 के टेस्‍ट पॉजिटिव आए हैं. यहां कुल 665 पॉजिटिव केस हैं, जिसमें 196 डिस्चार्ज शामिल हैं. Also Read - झारखंड में COVID19 positive Cases का आंकड़ा 119, पंजाब से लौट रहे 1200 प्रवासी श्रमिक

841 new #COVID19 positive cases & 34 deaths reported in Maharashtra today, taking the total number of cases to 15525: State Health Department pic.twitter.com/dCoLfKyrb1

