नई दिल्‍ली: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 510 नए पॉजिटिव मामले सामने आए इससे महाराष्‍ट्र की राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्‍या 9123 हो गई. वहीं, मुंबई के झुग्गी बहुल धारावी क्षेत्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 42 और मामले सामने आए और इसके साथ ही यहां इस वायरस COVID19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 632 हो गई है.

ग्रेटर मुंबई म्‍युनिसपल कॉर्पोरेशन ने कहा, मुंबई में 510 नए COVID19 पॉजिटिव केस, 18 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें पॉजिटिव केस की कुल संख्या 9123 है, कुल 361 मरीजों की मौत हुई है.

धारावी में कोरोना के 42 और मामले सामने आए, आंकड़ा 632 हुआ

मुंबई के झुग्गी बहुल धारावी क्षेत्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 42 और मामले सामने आए और इसके साथ ही यहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 632 हो गई. बृहन्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

42 new #COVID19 positive cases reported in Dharavi today; the total number of positive cases in Dharavi rise to 632 including 20 deaths: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/VTzpLJkcpt

