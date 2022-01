Maharashtra Govt Corona Positive: कोरोना (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) का खतरा दुनिया के साथ ही देश में भी लगातार बढ़ता जा रहा है. देश में ओमीक्रोन (Omicron in India) वेरिएंट के कारण तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है. देश में अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र ही रहा है और ओमीक्रोन के भी ज्यादातर मामले महाराष्ट्र (Omicron in Maharashtra) में ही सामने आ रहे हैं. इस बीच डराने वाली खबर यह है कि राज्य के 10 मंत्री कोरोना पॉजिटिव (10 Ministers Tested Positive in Maharashtra Assembly ) पाए गए हैं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने शनिवार को बताया कि राज्य के 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.Also Read - Coronavirus Cases in India: देश में फिर मंडराया कोरोना का संकट! एक दिन में 406 लोगों की हुई मौत

290 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में अगर 20 से ज्यादा विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं तो यह मानकर चलें कि अभी कई अन्य विधायक भी कोरोना पॉजिटिव आएंगे. क्योंकि दिसंबर 2021 के अंतिम दिनों में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया था. राज्य के 10 मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके स्टाफ और अन्य लोगों पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है.

विधासनभा में इतने विधायकों और मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कहा जा सकता है कि राज्य में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है. हाल का यह स्पाइक ओमीक्रोन वेरिएंट के सामने आने के बाद दिखा है. हालांकि, मंत्रियों और विधायकों में ओमीक्रोन संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगर राज्य में कोरोना के मामले इसी तरह से बढ़ते रहते हैं तो राज्य में और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

(इनपुट – एएनआई)