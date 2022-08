Maharashtra Hindi News: महाराष्ट्र में आज बुधवार को भीषण ट्रेन हादसा हो गया. यहां एक यात्री ट्रेन की तीन बोगी पटरी से उतर गईं. इस घटना में कम से कम 50 यात्री घायल हुए हैं. बताया गया कि गोंदिया में रात करीब 2.30 बजे एक यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रेन के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए.Also Read - Garena Free Fire redeem codes, 17 August: जानें कैसे पा सकते हैं FF रिवॉर्ड

एएनआई के मुताबिक मालगाड़ी और यात्री ट्रेन (भगत की कोठी) के बीच सिगनल ना मिलने के कारण यह दुर्घटना हुई. घटना में किसी के मृत्यु की सूचना नहीं है. हालांकि 13 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी.

Maharashtra | More than 50 persons were injured after 3 bogies of a train derailed in Gondia around 2.30 am at night. A collision b/w a goods train & passenger train- Bhagat ki Kothi, due to non-receipt of signal, led to this accident. No deaths were reported.

