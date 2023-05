Earthquakes in Palghar: महाराष्ट्र के पालघर में दो भूकंप आए

Earthquakes, Palghar, Maharashtra : महाराष्ट्र के पालघर में आज शनिवार को दो भूकंप के झटके आए, जिससे लोगों के बीच दहशत फैल गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, महाराष्ट्र के पालघर में शाम 5:15 बजे रिक्टर पैमाने पर 3.5 की तीव्रता वाला और शाम 5:28 बजे 3.3 की तीव्रता वाला भूकंप का दूसरा झटका आया.

Two earthquakes tremors with magnitudes of 3.5 and 3.3 on the Richter Scale hit Palghar in Maharashtra at 5:15 pm and 5:28 pm respectively: National Centre for Seismology pic.twitter.com/sD4aafbZtO — ANI (@ANI) May 27, 2023