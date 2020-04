नई दिल्ली : एक तरफ जहां देश भर में कोरोना लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के चलते पूरा देश बंद है, वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले में शुक्रवार को हुई मॉब लिंचिंग (Palghar Mob-Lynching) की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है. पालघर में करीब 200 लोगों की भीड़ ने मिलकर दो साधुओं और एक ड्राइवर को पीट-पीट कर मारा डाला, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) ने 101 लोगों को हिरासत में लिया है. इस बीच पालघर एसपी गौरव सिंह (Palghar SP Gaurav Singh) ने कार्रवाई करते हुए कासा पुलिस स्टेशन के दो पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया है. Also Read - Corona Warriors : कभी अपने खेल की बदौलत दुनिया जीतने वाले ये खिलाड़ी आज निभा रहे कोरोना योद्धा की भूमिका

मामले की जानकारी देते हुए पालघर एसपी गौरव सिंह ने बताया कि, शुक्रवार देर रात हुई मॉब लिंचिंग में तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस मामले में अब कासा पुलिस स्टेशन (Kasa Police Station) के 2 पुलिसकर्मियों को भी पालघर मामले से जुड़े होने के आरोप में सस्पेंड किया गया है. Also Read - Palghar Mob Lynching: साधुओं की हत्या पर योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे से की बात, मिला ये जवाब

#UPDATE 2 Police personnel of Kasa Police Station have been suspended in connection with Palghar incident: Palghar SP Gaurav Singh Also Read - डॉक्टर के शव को दफनाने पहुंची एंबुलेंस पर भीड़ ने किया हमला, कोरोना की वजह से हुई थी मौत

3 people were beaten to death by villagers in Palghar on suspicion of theft on 17 April. FIR filed against villagers&110 people have been arrested. https://t.co/EADihwXQFN

— ANI (@ANI) April 20, 2020