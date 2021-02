UP, Maharashtra, PUNJAB, News Update: उत्‍तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) के लखनऊ और महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के नांदेड़ (Nanded district) से दो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं. खालिस्तान समर्थक एक आतंकवादी को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से गिरफ्तार किया गया है, जबकि खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का एक साथी उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ़्तार हुआ है. Also Read - खालिस्तान समर्थकों के अकाउंट्स बंद करने के आदेश पर बोला ट्विटर- ट्वीट्स जारी रखने चाहिए

जानकारी के मुताबिक, खालिस्तान समर्थक एक आतंकवादी को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से गिरफ्तार किया गया है. उसकी पहचान सरबजीत सिंह किरात (Sarabjit Singh Kirat) के रूप में हुई है. वह पंजाब के लुधियाना जिले से है. उसे पंजाब की सीआईडी ​​टीम और महाराष्ट्र पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया. इस खालिस्‍तानी समर्थक आतंकवादी को बीते रविवार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं की भारत विरोधी गतिविधियों की चल रही जांच के कारण उसकी गिरफ्तारी की खबर का खुलासा नहीं किया गया था.

वहीं, खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का एक साथी उत्‍तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ़्तार हुआ है. यूपी की राजधानी लखनऊ में पंजाब पुलिस और स्थानीय पुलिस के संयुक्त दल ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पंजाब पुलिस और लखनऊ पुलिस के संयुक्त दल ने सोमवार को वांछित अभियुक्त जगदेव सिंह उर्फ जग्गा (Jagdev Singh aka ‘Jagga’) को लखनऊ के विकास नगर इलाके में गिरफ्तार कर लिया.

In a joint operation, UP Police along with Punjab Police arrested a Pro-Khalistan terrorist Jagdev Singh Jagga in Lucknow today: Uttar Pradesh Police pic.twitter.com/ZXKPz5Lj9r

— ANI UP (@ANINewsUP) February 8, 2021