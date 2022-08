Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर में एक स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में दो छात्र घायल हो गए. घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. स्कूल वैन में 16 बच्चे सवार थे. वैन के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा नागपुर के बेसा घोगली रोड पर हुआ. हादसे के वक्त वैन तेज रफ्तार में थी. बताया जा रहा है कि स्कूल वैन रोड किनारे एक नाले में जा गिरी. नाले में पानी भी था. गनीमत रही कि नाले के किनारे ही वैन गिरी. इससे बड़ा हादसा होने से बच गया.Also Read - Mumbai Fire: मुंबई के रे रोड इलाके की झुग्गी में लगी भीषण आग, देखें VIDEO

Nagpur, Maharashtra | Two students received injuries after a school van met with an accident at the Besa Ghogli Road in Nagpur. The van was carrying 16 children. Injured students were taken to a private hospital for treatment, accused driver arrested. pic.twitter.com/00Td2qJ2gU

— ANI (@ANI) August 8, 2022