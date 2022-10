Uddhav Thackeray, Shiv Sena: शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने आज सोमवार को अपनी पार्टी (Shiv Sena) और खुद को लेकर भावुक बयान दिया है. ठाकरे ने यह बयान तब दिया है, जब उनके नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े ने निर्वाचन आयोग को अपने चुनाव चिह्न के लिए त्रिशूल, उगता सूरज या मशाल के रूप में तीन विकल्प सुझाए हैं. दरअसल,निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों के पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का उपयोग करने पर शनिवार को पाबंदी लगा दी थी.Also Read - विधानसभा उपचुनाव: BJP ने बिहार, ओडिशा की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने ठाकरे ने कहा, उद्धव कुछ भी नहीं हैं, यह उद्धव बालासाहेब ठाकरे (Uddhav Balasaheb Thackeray) हैं और यही मुझे महत्वपूर्ण बनाता है… मुझे आज भी 19 जून, 1966 को शिवसेना का स्थापना दिवस याद है, जब शिवाजी पार्क में सेना का गठन हुआ था… बालासाहेब मराठी मानुषों के मुद्दों को मार्मिक साप्ताहिक के माध्यम से उठाते थे.

Uddhav is nothing, it’s Uddhav Balasaheb Thackeray & this is what makes me important… I still remember Shiv Sena foundation day on June 19, 1966 when Sena was formed at Shivaji Park… Balasaheb used to take up issues of Marathi manoos through Marmik weekly: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/mXpOvlAecK

