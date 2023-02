शिवसेना के नाम और सिंबल पर वार-पलटवार जारी, संजय राउत के 2,000 करोड़ के आरोपों का शिंदे गुट ने दिया जवाब; BJP ने भी घेरा

Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट को चुनाव आयोग (Election Commission Of India) से पार्टी का नाम और सिंबल (Shiv Sena Symbol) पर मिले झटके के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि शिवसेना पार्टी के नाम और निशान ‘तीर-धनुष’ को ‘खरीदने’ के लिए ‘2000 करोड़ रुपये का सौदा’ हुआ है. संजय राउत (Sanjay Raut) के इस दावे पर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) खेमा ने पलवटवार किया है. महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सदा सर्वांकर ने संजय राउत के दावे का खंडन किया और सवाल किया, ‘क्या संजय राउत उस डील के कैशियर हैं?’

महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुधीर मुंगतिवार ने यह कहते हुए राउत पर पलटवार किया कि सुप्रीम कोर्ट एवं निर्वाचन अयोग जैसे स्वतंत्र संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश के तहत ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाये जा रहे हैं. राउत ने एक ट्वीट में दावा किया कि 2000 करोड़ रुपये का शुरुआती आंकड़ा है और यह बात शत-प्रतिशत सच है. उन्होंने संवाददाताओं से यह भी कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के करीबी एक बिल्डर ने उन्हें यह बात बतायी है. राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि उनके दावे के पक्ष में सबूत हैं जिसे वह शीघ्र ही सामने लायेंगे.