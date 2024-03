महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका! शिंदे गुट में शामिल हुए विधायक रविंद्र वायकर

Maharashtra News: लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, शिवसेना UBT से विधायक रविंद्र वायकर (Ravindra Waikar) रविवार को एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं. उन्होंने मुखयमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की अगुवाई में शिवसेना ज्वाइन की. रविंद्र वायकर का शिंदे गुट में शामिल होना उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि रविंद्र को उद्धव ठाकरे का काफी करीबी कहा जाता है…लेकिन उन्होंने भी नेता का साथ छोड़ दिया.

#WATCH | Maharashtra: Uddhav Thackeray’s close aide MLA Ravindra Waikar joins Shiv Sena in the presence of Maharashtra CM Eknath Shinde, in Mumbai. pic.twitter.com/eaTd54tz0u

— ANI (@ANI) March 10, 2024