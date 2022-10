Shiv Sena, Uddhav Thackeray, Uddhav Thackeray faction, Mumbai: शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने आज रविवार को भारत निर्वाचन आयोग को ‘त्रिशूल’, ‘मशाल’ और ‘उगता हुआ सूरज’ चिन्ह सुझाएं हैं और पार्टी के तीन नए नाम भी सुझाए हैं. शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद अरविन्द सावंत ने कहा, हमारी पार्टी का नाम शिवसेना है, अगर चुनाव आयोग शिवसेना (बालासाहेब ठाकरे)’, ‘शिवसेना (प्रबोधनकर ठाकरे)’ या ‘शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)’ सहित शिवसेना से संबंधित कोई भी नाम देता है, तो वह होगा हमें स्वीकार्य होगा.Also Read - केसीआर ने तांत्रिक की सलाह पर सचिवालय जाना बंद किया, TRS का नाम बदलकर BRS किया: सीतारमण

बता दें कि कल शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी थी.

ECI froze our election symbol. They asked us to give symbols, Uddhav Thackeray gave three symbols, ‘trishul’, ‘mashaal’ & ‘rising sun’ to ECI. ECI will decide & allot the symbol now: Shiv Sena (Uddhav faction) MP Arvind Sawant on party symbol pic.twitter.com/aEoXKdPO2U

— ANI (@ANI) October 9, 2022