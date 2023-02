Maharashtra News: उद्धव ठाकरे गुट के नेता व सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग और बीजेपी व सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना नाम और पार्टी सिंबल के के लिए दो हजार करोड़ रुपये की डील हुई है. मुंबई में संजय राउत ने कहा कि शिवसेना और उसका निशान (तीर-कमान) चिह्न छीना गया है और ऐसा करने के लिए इस मामले में अब तक 2,000 करोड़ रुपए की लेनदेन हुई है. उन्होंने कहा कि अमित शाह क्या बोलते हैं उस पर महाराष्ट्र के लोग ध्यान नहीं देते.जो सत्य को खरीदने का काम करते हैं वो झूठ और सच की क्या बात कर रहे हैं. इसका निर्णय लेने का काम जनता के पास है और समय आने पर वो करेगी. शिवसेना किसकी थी और किसकी होगी ये फैसला महाराष्ट्र के लोग लेंगे.

संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे को भ्रष्ट बताते हुए आरोप लगाया कि विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये में खरीदा गया है जबकि सांसदों को खरीदने के लिए 100-100 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई. उन्होंने कहा कि हमारे शाखा प्रमुख और पार्षद खरीदने के लिए 50 लाख और एक करोड़ रुपये की बोली लगाई गई. उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार, शिवसेना पार्टी का नाम और सिंबल खरीदने के लिए 2000 करोड़ की बोली लगाई गई.