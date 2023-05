उद्धव ठाकरे गुट दावा, शिवसेना के 22 विधायक, 9 सांसद छोड़ सकते हैं पार्टी, शिंदे- फडणवीस की ओर से आया ये जवाब

मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने मंगलवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 22 विधायक और 9 सांसद बीजेपी के सौतेले व्यवहारके कारण घुटन महसूस कर रहे हैं और वे पार्टी छोड़ सकते हैं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की और से इसका जवाब भी दिया गया है. शिंदे के गुट ने कहा, हम सभी संतुष्ट हैं.

महाराष्ट्र के मंत्री और शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई ने ठाकरे गुट के दावों पर कहा कि शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद उनके संपर्क में हैं. “क्या विनायक राउत भविष्य देख सकते हैं? क्या वह फेस-रीडिंग जानते हैं? वह कुछ भी कहते हैं. वह जो कहते हैं उसका कोई तथ्य नहीं है. हम सभी संतुष्ट हैं. सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम अच्छा काम कर रहे हैं. विनायक राउत इस तरह की बातें, कहते रहते हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं.

महाराष्ट्र के मंत्री और शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई ने कहा, विनायक राउत ने भी मेरे बारे में इसी तरह के बयान दिए हैं. एक दिन पहले मैंने उन्हें दो दिन का समय दिया था. मैंने अपने कानूनी सलाहकार से बात की है. अगर वह मेरे खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करना चाहिए.

ठाकरे गुट के नेताओं के दावों कि शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद उनके संपर्क में हैं. इस बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा , पूरा उद्धव ठाकरे गुट ही असंतुष्ट है. वहां जितनी असंतुष्टि है उतनी और कहीं नहीं है. पूरा ठाकरे गुट असंतुष्ट है. वहां जिस तरह का असंतोष है, वह कहीं और नहीं है.

#WATCH | “The entire Thackeray faction is dissatisfied. The kind of dissatisfaction which is there is nowhere else,” says Maharashtra Deputy CM and BJP leader Devendra Fadnavis when asked about claims by leaders of Thackeray faction that 22 MLAs and 9 MPs of Shinde faction are in… pic.twitter.com/LynAfcBZPz — ANI (@ANI) May 30, 2023

शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर द्वारा उनकी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने संबंधी बयान दिए जाने के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित लेख में शिंदे समूह के विधायकों एवं सांसदों को ”भाजपा के पिंजरे में कैद मुर्गे- मुर्गियां” करार दिया और कहा कि इनके ‘गले पर कब छुरियां चल जाएं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता.” पार्टी ने कहा कि उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (उस समय अविभाजित) ने इसी असहनीय सौतेले व्यवहार के कारण और अपनी सुरक्षा एवं आत्म सम्मान के लिए (2019 में) भाजपा के साथ संबंध तोड़ लिए थे.