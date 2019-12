नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) के विशेष सत्र के दूसरे दिन तीन दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस (Shiv Sena, NCP and Congress) गठबंधन की सत्‍तारूढ़ सरकार का आज दूसरा शक्ति परीक्षण है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) (Maha Vikas Aghadi) सरकार शनिवार के शक्ति परीक्षण में सफल होने के बाद आज रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्‍यक्ष पर पर अपने संयुक्‍त उम्‍मीदवार नाना पटोले को विजयी बनवाने की चुनौती का सामना करेगी. जबकि जबकि भाजपा ने किसन कथोरे को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है.

प्रोटेम स्पीकर दिलीप वाल्से पाटिल ने आज अध्यक्ष चुने जाने के लिए पार्टी के सभी नेताओं को महाराष्ट्र विधासभा की बैठक के लिए बुलाया है. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फड़नवीस विधानसभा पहुंच चुके हैं.

बता दें कि बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्‍मीदवार उतारने से दावा किया था कि अगर गुप्‍त वोटिंग हुई तो हमारा उम्‍मीदवार स्‍पीकर का चुनाव जीतेगा.

