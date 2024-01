अभी खत्म नहीं हुई है 'असली शिवसेना' की लड़ाई! स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव ठाकरे

Maharashtra News Today: ‘असली शिवसेना’ की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है. विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को असली शिवसेना बताए जाने के फैसले को उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में ठाकरे गुट ने स्पीकर के फैसले को गलत बताया और दावा किया कि शिवसेना पर उनका ही अधिकार है. विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे समेत सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था. अयोग्यता याचिकाओं पर अपने फैसले में 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिद्वंद्वी खेमों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया था. इस फैसले ने मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे की स्थिति को और मजबूत कर दिया.

Uddhav Thackeray faction of Shiv Sena moves Supreme Court challenging the order of Maharashtra Speaker challenging the dismissal of disqualification pleas against Chief Minister Eknath Shinde faction MLAs.

Thackeray faction also challenges the order of Maharashtra Speaker

