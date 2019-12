मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय के नाम को विस्तार देने के लिये कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार चाहती है कि विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय किया जाए.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray (file pic) has written to Governor Bhagat Singh Koshyari, requesting to rename ‘Shivaji University, Kolhapur’ to ‘Chhatrapati Shivaji Maharaj University, Kolhapur’. pic.twitter.com/doFnCqiAjK

