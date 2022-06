Uddhav Thackeray Resigns: महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक (Maharashtra Political Crisis) के बीच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद उन पर तंज कसा और इसके लिए उन्होंने उन्हें उनके ‘कर्मों’ तथा शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत की याद दिलाई. ठाकरे ने उनके नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को गुरुवार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की. भाजपा महासचिव व महाराष्ट्र के प्रभारी सी टी रवि ने एक ट्वीट में कहा, ‘कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है.’Also Read - Maharashtra Political Crisis: राज्यपाल ने उद्धव का इस्तीफा किया स्वीकार, कार्यवाहक सीएम बने रहने को कहा | Updates

#WATCH Mumbai | Governor Bhagat Singh Koshyari accepts Uddhav Thackeray's resignation as Maharashtra CM. He had asked Uddhav to continue as CM until an alternate arrangement is made: Raj Bhavan pic.twitter.com/nWQ26bXkPN

— ANI (@ANI) June 29, 2022