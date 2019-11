मुंबई: शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उचित समय आने पर फैसला लिया जाएगा. ठाकरे ने मुंबई के उपनगर के एक होटल में महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं अशोक चह्वाण, माणिकराव ठाकरे और बालासाहेब थोराट से मुलाकात के बाद यह कहा.

राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के एक दिन बाद हुई यह बैठक करीब एक घंटे तक चली. ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद होटल से बाहर आने पर मीडियाकर्मियों से कहा, ”सब कुछ ठीक चल रहा है. बातचीत सही दिशा में चल रही है और उचित समय आने पर फैसले की घोषणा की जाएगी.”

Uddhav Thackeray after meeting with Congress leaders: Discussions have started, whatever decision will be taken we will inform soon. #MaharashtraGovtFormation pic.twitter.com/YWkRm2ttPe

— ANI (@ANI) November 13, 2019