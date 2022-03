नई दिल्ली: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने बीजेपी (BJP) पर बड़ा हमला बोला है. उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को लेकर कहा की अगर नवाब मलिक (Nawab Malik) का दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) से इतने सालों से कनेक्शन था, तो इतने सालों से केंद्र सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थीं. ये मामला अदालत में है. बीजेपी नेता देवेन्द्र फडणवीस को ED में भर्ती हो जाना चाहिए. क्योंकि उन्होंने ही ED को दस्तावेज दिए थ, जैसा कि उनका कहना है. बता दें कि बीजेपी का आरोप है की महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं.Also Read - बीरभूम हिंसा मामला: राज्यसभा में रो पड़ीं बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली, कहा- बंगाल में पैदा होना अपराध नहीं

उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर एक और बड़ा हमला बोला. उद्धव ने कहा कि दाऊद इब्राहीम कहां है? क्या कोई जानता है कि वो कहां हैं? बीजेपी ने पिछला चुनाव राम मंदिर को लेकर लड़ा, अब क्या दाऊद के नाम पर वोट मांगने की तैयारी हो रही है. क्या बराक ओबामा ने लादेन के नाम पर वोट मांगे थे? अगर आपमें (बीजेपी) में दाऊद इब्राहीम को मारने कि ताकत है तो ऐसा करते क्यों नहीं.

If Nawab Malik had a connection with Dawood Ibrahim for yrs, what were central agencies doing for so many yrs? The matter is in court. I think LoP Fadnavis must be recruited by ED as he gave all the documents to ED,as he said somewhere: Maharashtra CM Uddhav Thackeray in Assembly pic.twitter.com/DCJDeBbEjQ

