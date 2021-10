नई दिल्ली: महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर सवाल उठाये हैं. सीएम ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीबी सिर्फ सेलेब्रिटीज पर नज़र रखती है. उन्हें पकड़ती है और फिर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाती है. आखिर कहीं और कार्रवाई क्यों नहीं होती. मुंबई ड्रग्स केस मामले में उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या ड्रग्स मिलने की घटनाएँ सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही हैं. गुजरात के मुंद्रा एअरपोर्ट पर करोड़ों की ड्रग्स मिली, वहीं एनसीबी सिर्फ गांजा की पुड़िया पकड़ने में व्यस्त है.Also Read - आर्यन खान की याचिका पर वकीलों ने दिए ये तर्क, फिर भी नहीं मिली बेल, 13 अक्टूबर तक टली सुनवाई

उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस 150 करोड़ तक की ड्रग्स पकड़ती है. वहीं, एनसीबी सेलेब्रिटीज को पकड़कर उनसे गांजे की पुड़िया रिकवर करने का दावा करती है. एनसीबी सिर्फ सेलेब्रिटीज को पकड़ने में व्यस्त है क्योंकि इससे फोटो खिंचाने का मौका मिलता है. सुर्खियाँ मिलती हैं. Also Read - Heroin Smuggling: अफगानिस्तान से तेल की कैन में मुंबई भेजी गई 25 किलो हेरोइन, पहली बार हुआ ऐसा, तीन अरेस्ट

Is it(drugs seizure) only happening in Maharashtra? Drugs worth crores was seized from Mundra Port. While your agencies (NCB) recovering pinch of ganja,our police recovered drugs worth Rs 150 crs. You’re interested to catch celebrities& get pictures clicked: Maharashtra CM(15.10) pic.twitter.com/IPkeT6aHDC

