उद्धव ठाकरे बोले- 'SC ने साफ कहा है शिंदे-बीजेपी सरकार अवैध है', हम जनता की अदालत में जाएंगे, पूर्व राज्यपाल के खिलाफ FIR दर्ज हो

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि गैरकानूनी कार्य करने के लिए पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गैरकानूनी काम किया है उसके लिए मुझे लगता है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए. राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मनमर्जी करें. ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस वर्तमान सरकार को अंतरिम राहत है. स्पीकर को जल्द से जल्द अयोग्यता के मामले पर फैसला लेना चाहिए.अगर वे कोई गलत फैसला देते हैं तो हम फिर कोर्ट जाएंगे.

ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि शिंदे-भाजपा सरकार अवैध है. अब जैसे कोर्ट का फैसला आ गया है, हम जनता की अदालत में जाएंगे.कोर्ट ने मौजूदा सरकार की अवैधता के बारे में सब कुछ कह दिया है. वहीं पूर्व पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मैं सिर्फ संसदीय और विधायी परंपरा जानता हूं और उस हिसाब से मैंने तब जो कदम उठाए सोच-समझकर उठाए. जब इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता कि मत दो इस्तीफा.