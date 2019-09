मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अंतिम निर्णय की घोषणा जल्द ही की जाएगी. उद्धव ने कहा कि वह शिव सैनिक (पार्टी कार्यकर्ता) को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का अपने पिता और शिवसेना के पूर्व प्रमुख दिवंगत बाल ठाकरे से किया वादा पूरा करेंगे.

Shiv Sena Chief, Uddhav Thackeray on BJP-Shiv Sena alliance: We’ll contest together & going to announce it soon. We have already decided on the alliance. It is just that we are working on number of seats. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/Rv1FUTahBt

