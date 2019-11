मुंबई: महाराष्ट्र में नयी सरकार का गठन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में किया जाएगा. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना के शीर्ष नेताओं के बीच हुई लंबी बैठक के बाद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सहमति है. बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि इस बात पर सहमति है कि सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास होगा.

NCP Chief Sharad Pawar: Uddhav Thackeray’s name for CM was also discussed in the meeting, more talks will continue tomorrow https://t.co/fGi2AuLsvj

