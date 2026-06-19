शिवेसना (UBT) में उथल-पुथल के बीच उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा संकेत, अध्यक्ष पद छोड़ने की जताई इच्छा

शिवसेना (UBT) में सियासी हलचल के बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है, तो वह अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 19, 2026, 11:30 PM IST
शिवेसना (UBT) में उथल-पुथल के बीच उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा संकेत, अध्यक्ष पद छोड़ने की जताई इच्छा
उद्धव ठाकरे ने कहा वह संघर्ष से पीछे हटने वालों में नहीं हैं. (Photo from IANS)
  • उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है, तो वह अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं.
  • उन्होंने कहा कि 30 साल के गठबंधन के बाद भी शिवसेना का किसी पार्टी में विलय नहीं किया गया.
  • उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों और संघर्ष के लिए बनी है.

Shiv Sena UBT: बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं. पार्टी में टूट की खबरों के बीच, अब उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया. उन्होंने कहा कि नेतृत्व किसी पद का नहीं बल्कि भरोसे का सवाल होता है. उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि अब वह इस जिम्मेदारी के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं, तो वह अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हैं.

जिस दिन भरोसा खत्म, उसी दिन पद छोड़ दूंगा

उन्होंने आगे कहा कि वह संघर्ष से पीछे हटने वालों में नहीं हैं, लेकिन पार्टी का विश्वास उनके लिए सबसे ऊपर है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर किसी योग्य व्यक्ति को पार्टी की कमान देना जरूरी लगे, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह लंबे समय से संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अगर उन पर लगाए जा रहे आरोप सही साबित होते हैं, तो वह तुरंत पद छोड़ने को तैयार हैं. उद्धव ठाकरे ने याद दिलाया कि पहले भी उन्होंने सत्ता से ज्यादा अपने फैसलों और सिद्धांतों को महत्व दिया है.

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शिंदे गुट, BJP और बागियों पर साधा निशाना

उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में शिवसेना के शिंदे गुट, बीजेपी और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि वह ऐसे नेता नहीं हैं , जो कुर्सी से चिपककर बैठें. उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उन्हें सिर्फ पद की चिंता होती, तो वे अलग फैसले लेते. उन्होंने कहा कि पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं जानी चाहिए, जो उसके मूल विचारों को कमजोर करे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि अगर कोई पार्टी और नेतृत्व पर सवाल उठाता है, तो उसका जवाब संगठन की ताकत से दिया जाना चाहिए.

गठबंधन और पार्टी विलय पर भी दी सफाई

पार्टी में टूट की वजहों पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी पार्टी का किसी अन्य दल में विलय नहीं किया गया, तो दूसरी पार्टियों के साथ विलय का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल अभी भी मजबूत है और लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह लगातार कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाते और पूरे राज्य में सक्रिय नहीं रहते तो चुनावी सफलता हासिल करना मुश्किल होता.

शिवसेना बनी है लड़ने के लिए, खत्म होने के लिए नहीं

उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था पर भी बात की. उन्होंने कहा कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए और किसी भी पार्टी की असली ताकत जनता के समर्थन से तय होती है. उन्होंने पुराने राजनीतिक उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि शिवसेना का उद्देश्य किसी दल में शामिल होना नहीं बल्कि अपने विचारों, मराठी समाज के हितों और अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहना है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि हालात जैसे भी हों, वह पीछे हटने वाले नहीं हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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