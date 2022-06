Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चरम पर है. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने पार्टी से बगावत कर दी है. एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना (Shivsena) के अधिकतर विधायक हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर पार्टी के नगर सेवकों को वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिये संबोधित किया है. इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कई बड़े बयान दिए हैं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज कांग्रेस और एनसीपी हमारी मदद कर रही है. शरद पवार और सोनिया गांधी समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है. बीजेपी ने हमें हमेशा ही धोखा दिया है.Also Read - बीजेपी को उमा भारती की नसीहतः राजनीतिक लाभ के लिए द्रौपदी मुर्मू के सांस्कृतिक पहचान का इस्तेमाल ना करें

उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने उन लोगों को भी टिकट दिया जो नहीं जीत सकते थे, और उन्हें जीत दिलवाई. वही लोग हमें इस तरह से धोखा दे रहे हैं. उद्धव ठाकरे ने बागी नेताओं पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अपने ही लोगों ने हमें धोखा दिया है. हमारे अपने लोगों ने गद्दारी की है. लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं. मैं सीएम पद इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ. मैं सत्ता का लालची नहीं हूं.

Congress and NCP are supporting us today, Sharad Pawar and Sonia Gandhi have supported us. But our own people have backstabbed us. We gave tickets to people who could not have won and we made them victorious. Those people have backstabbed us today: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/p24tCCga6t

— ANI (@ANI) June 24, 2022