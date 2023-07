Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज पार्टी विधायकों से बातचीत के लिए बैठक बुलाई है. ऐसे में एनसीपी के दोनों गुटो के बीच इस बैठक को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है. शरद पवार की ओर से विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है. इसके लिए पवार ने विधायकों को खुद फोन भी किया. वहीं, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुट एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है. इससे शरद पवार गुट काफी डरा हुआ है.

अजित पवार द्वारा बुलाई गई राकांपा नेताओं की बैठक से पहले महाराष्ट्र में अजित के समर्थकों ने उनसे मुंबई स्थित उनके देवगिरी बंगले पर मुलाकात की. वहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के समर्थकों ने भी पार्टी द्वारा बुलाई गई बैठक से पहले मुंबई में वाईबी चव्हाण के बाहर एकत्र हुए और शरद पवार के नारे लगाए.