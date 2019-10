कोल्हापुर: अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पिछली सरकारों ने जम्मू-कश्मीर को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने में ’56 इंच के सीने वाले व्यक्ति’ जैसा साहस कभी नहीं दिखाया. महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोल्हापुर जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लोगों को कांग्रेस और राकांपा के नेताओं से यह पूछना चाहिए कि क्या वे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने संबंधी राजग सरकार के निर्णय का समर्थन करते हैं. उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के कदम पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राकांपा प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा.

Union Home Minister Amit Shah in Kolhapur, Maharashtra: This is the first election to be held after the abrogation of Article 370.When Congress & Nationalist Congress Party (NCP) leaders come here for campaign, do ask them about their stand on Article 370. pic.twitter.com/pJJWm3J52J

