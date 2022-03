मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) और उनके विधायक पुत्र नितेश राणे (MLA son Nitesh Rane) अपने खिलाफ मानहानि के एक मामले (defamation case ) में बयान दर्ज कराने शनिवार को यहां मालवणी पुलिस थाने (Malawani Police Station ) पहुंचे. यह मामला, दिवंगत एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत ( Actor Sushant Singh Rajput) की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान (Disha Salian) के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी सूचना फैलाने को लेकर नारायण राणे और नितेश के खिलाफ दर्ज किया गया था.Also Read - UP Assembly Elections 2022: भाजपा सांसद रीता जोशी के बेटे सपा में शामिल, अखिलेश ने कसा अमित शाह पर तंज

Union Minister Narayan Rane along with his MLA son Nitesh Rane had reached Malawani Police Station earlier in the day to appear before Mumbai Police in connection with Disha Salian death case. pic.twitter.com/VxuzX7jSvj

— ANI (@ANI) March 5, 2022