केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली धमकी, पुलिस ने नागपुर के घर और ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ाई

नागपुर: केंद्रीय मंत्री (Union Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के नागपुर (Nagpur) स्थित घर (Nitin Gadkari`s Home) और ऑफिस (Nitin Gadkari`s Office) में मंगलवार को उस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई जब एक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए ( Rs. 10 Crore) नहीं देने पर बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.फोन करने वाले व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए की मांग की और पैसे नहीं देने पर केंद्रीय मंत्री को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.

केंद्रीय मंत्री गडकरी को तीन महीने में दूसरी बार जबरन वसूली की धमकी मिले है. इससे पहले 14 जनवरी को खुद को पुजारी बताने वाले एक व्यक्ति ने गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में फोन कर 100 करोड़ रुपए की मांग की थी. फोन करने वाले ने दावा किया कि वह दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य है.

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि फोन करने वाले ने खुद को जयेश पुजारी उर्फ जयेश कांत बताया, जिसके नाम का इस्तेमाल जनवरी में मंत्री के कार्यालय में इसी तरह की धमकी भरा फोन करने के लिए किया गया था.

पुलिस उपायुक्त (जोन-दो) राहुल मदाने ने कहा कि नागपुर में ऑरेंज सिटी अस्पताल के सामने स्थित गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में तीन बार फोन किया गया. इनमें दो बार सुबह और एक बार अपराह्न करीब 12 बजे फोन किया गया. उन्होंने कहा कि फोन करने वाले व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए की मांग की और पैसे नहीं देने पर केंद्रीय मंत्री को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.

नागपुर के डीसीपी राहुल मदाने ने कहा, नितिन गडकरी के कार्यालय में तीन कॉल एक व्यक्ति ने प्राप्त कीं, जिसने खुद को जयेश पुजारी बताया. नंबर एक महिला का निकला, जो मेंगलुरु की रहने वाली है. हमने उससे बात भी की, वह इवेंट मैनेजमेंट में काम करती है. हम पता लगा रहे हैं कि कॉल उसके दोस्त ने किया था या जयेश पुजारी ने.