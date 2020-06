Unlock 1.0 In Maharashtra: Updates: कोरोना वायरस के बाद से देश में जारी लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) का दौर अभी भी जारी है, लेकिन आज से यह लॉकडाउन एक नए रूप में लागू होने जा रहा है. जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है. अनलॉक 1 के तहत लॉकडाउन के नियमों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. खासकर महाराष्ट्र (Unclock 1 in Maharashtra) में, जहां कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है. यहां अनलॉक वन (Unlock 1) के नियमों के तहत कई बदलाव देखने को मिलेंगे. दरअसल, कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन के चलते देश की रफ्तार थमी हुई है. ऐसे में सरकार ने देश की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के मद्देनजर लॉकडाउन को अनलॉक में कन्वर्ट करने फैसला लिया है. जिसके तहत कई बदलाव देखने को मिलेंगे. Also Read - इन राज्‍यों में अभी भी अंतराज्यीय यात्रा पर जारी रहेगा प्रतिबंध, प्‍लान करने से पहले जान लें

अनलॉक 1 में होने वाले बदलाव

जहां देश में लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 का नाम दिया गया है तो वहीं महाराष्‍ट्र सरकार ने इसे 'मिशन बिगिन अगेन' नाम दिया है. 'मिशन बिगिन अगेन' के तहत महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. उसके अलावा लोगों को बाहर निकलने की इजाजत रहेगी.

पूरे देश की ही तरह महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. अनलॉक 1 के तहत लॉकडाउन के नियमों में 3 चरणों में छूट दी जाएगी. पहले फेज की शुरुआत 3 जून से होगी. जिसमें लोगों को जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग की छूट दी जाएगी. इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और पेस्ट कंट्रोल को भी अनुमति दी जाएगी. सभी सरकारी संस्थाएं 15 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकेंगी.

फेज 2 की शुरुआत 5 जून से होगी, जिसमें मार्केट एरिया, दुकान ऑड-ईवन के तहत खुल सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल जैसी जगहों को खोलने की अनुमति अभी भी नहीं होगी. ऑटो रिक्शा, कैब, टैक्सी चल सकेंगे, लेकिन सीमित यात्रियों के साथ.

तीसरे फेज की शुरुआत 8 जून से होगी. जिसमें निजी ऑफिस 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे. 50 फीसदी प्रवासियों के साथ बस चलाने की अनुमति होगी. एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस चल सकेंगी. स्कूल और सभी शैक्षणिक संस्थाएं, मेट्रो रेल, पैसेंजर ट्रेन, जिम, स्वीमिंग क्लास, पूल और धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे. इसके अलावा कोरोना पर अधिकारियों को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, कि कोरोना का एक भी मामला छिपाया ना जाए और सभी की सख्ती से जांच हो.