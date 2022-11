बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज की छत ढहने से, एक महिला की मौत, 12 लोग घायल

नागपुर: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर रविवार को फुट ओवरब्रिज का एक हिस्सा ढह जाने से 13 लोग घायल हो गए, इनमें से एक महिला की मौत हो गई और उनमें से चार की हालत गंभीर है. चंद्रपुर के जिलाधिकारी विनय गौडा ने कहा, ‘‘ गंभीर रूप से घायल दो लोगों में से एक नीलीमा रांगरी नामक महिला (48 वर्ष) की निजी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का आईसीयू में उपचार जारी है.’’ रांगरी पेशे से शिक्षिका थीं. उन्होंने कहा कि पांच घायलों का जीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य को शुरुआती इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

नागपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर लगभग शाम पांच बजे यह हादसा हुआ. फुट ओवरब्रिज का एक हिस्सा तब तभी अचानक ढह गया, जब पुणे जाने वाली एक ट्रेन में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री इस फुटओवर ब्रिज से जा रहे थे .

सीपीआरओ सीआर शिवाजी सुतार ने कहा, रेलवे ने गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. घायल व्यक्तियों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित करके सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है.