मुंबईः अभिनेत्री से नेता बनीं उर्मिला मातोंडकर ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह इस साल मार्च में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थीं. उर्मिला ने ‘पार्टी के भीतर की तुच्छ राजनीति’ को कांग्रेस छोड़ने की वजह बताई. उन्होंने कहा कि मेरी राजनीतिक और सामाजिक संवेदनाएं पार्टी और देश के लिए एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हैं. उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाए इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं पार्टी में रह कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करूं और हो रही गुटबाजी का हिस्सा बनूं.

उर्मिला ने अपने त्याग पत्र में सीधे तौर पर पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगाया है. आपको बता दें कि पार्टी में शामिल होने के पांच महीने बाद ही उर्मिला ने पार्टी छोड़ दी. लोक सभा चुनाव के दौरान वे उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी थीं. उर्मिला भाजपा प्रत्याशी गोपाल शेट्टी से हार गईं थी. उर्मिला ने अपने पत्र में लिखा कि पार्टी में उन लोगों को इनाम दिया जाता है जो लोग पार्टी को हराने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि यह मेरा पहला राजनीतिक कदम था और मैं कांग्रेस की विचार धारा से प्रभावित होकर पार्टी में आई थी.

Actor-turned-politician Urmila Matondkar resigns from the Congress party. She states ‘My political and social sensibilities refuse to allow vested interests in the party to use me as a mean to fight petty in-house politics instead of working on a bigger goal in Mumbai Congress.’ pic.twitter.com/QJdUIswMJk

