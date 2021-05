Vaccination for 18-44 Age Group Suspended In Maharashtra, Lockdown Extended: महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच एक निराशाजनक खबर आई है. राज्य सरकार ने वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण फिलहाल स्थगित कर दिया है. राज्य सरकार ने कहा है कि इस आयु वर्ग के लिए खरीदी गई वैक्सीन के सभी डोज अब 45 से अधिक उम्र के लोगों को दिए जाएंगे. Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: महाराष्ट्र में कोरोना के साथ Mucormycosis की आफत, लॉकडाउन पर हो सकता है बड़ा फैसला

कोरोना से जुड़े मुद्दों और लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिए सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपो ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने मुख्यमंत्री से वादा किया है कि वह 20 मई के बाद राज्य को वैक्सीन का 1.5 करोड़ डोज उपलब्ध करवाएंगे. उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन मिलने के बाद ही राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी.

उन्होंने इस बैठक में यह भी बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. इस बार अंतिम फैसला सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे.

गौरतलब है कि आज महाराष्ट्र में कोरोना के 46781 नए मामले आए. आज कोरोना की वजह से 816 मरीजों की मौत हो गई. वैसे आज 58 हजार से अधिक मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई.