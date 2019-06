नई दिल्‍ली: ये वीडियो महाराष्‍ट्र की आसनगांव स्‍टेशन में हुए एक हैरान कर देने वाले वाकये का है. बीते बुधवार को हुए इस वाकये को आप संयोग कहें या चमत्‍कार… कि इतने करीब से मौत आकर गुजर गई और इस शख्‍स को खरोंच तक नहीं आई.

#WATCH A man survives after he got stuck between the platform and the train at Asangaon railway station while trying to cross the railway tracks. (25-06) #Maharashtra pic.twitter.com/KKIa2Jhymf

