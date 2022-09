पुणे : महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune)पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा पुणे में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ”पाकिस्तान जिंदाबाद” (Pakistan Zindabad) के नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो (Pakistan Zindabad Video )’ सामने आया है. इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.Also Read - Rajasthan News: पांच लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे विधायक के दो बेटे, अधिकारी भी थे शामिल, पकड़े गए

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में इस तरह के नारे बर्दाश्त नहीं किये जाएंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नारेबाजी में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.

वीडियो में दिख रहा है कि जब हिरासत में लिए गए पीएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस वाहन में ले जाया जा रहा था, तब यह नारा कई बार लगाया गया. इस घटना के बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस तरह की नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

Maharashtra | We have received some videos, we will investigate and verify them completely and take action accordingly: Sagar Patil, DCP Zone II Pune on ‘Pakistan Zindabad’ slogans heard during PFI protest in Pune https://t.co/77xzeYCS6e pic.twitter.com/yJx7eLk068 — ANI (@ANI) September 24, 2022

पुणे पुलिस ने कहा है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं. पीएफआई के ठिकानों पर देशभर में हुई छापेमारी के विरोध में संगठन ने पुणे शहर में शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था.

If anyone raises slogans of ‘Pakistan Zindabad’ in Maharashtra and in the country, we will not spare such people and action will be taken: Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis on ‘Pakistan Zindabad’ slogans heard during PFI protest in Pune pic.twitter.com/CWF3Ln2KWa — ANI (@ANI) September 24, 2022

इस दौरान पुलिस ने लगभग 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था. पुलिस द्वारा वाहन में बैठाते समय प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर”पाकिस्तान जिंदाबाद” ने नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस घटना के बाबत पूछे जाने पर पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है.

#WATCH | “This is the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj and no one has the right to raise slogans of Pakistan Zindabad. It is a state of patriots. Our govt has taken it seriously,” says Maharashtra CM Eknath Shinde on ‘Pakistan Zindabad’ slogans heard during PFI protest in Pune pic.twitter.com/ZCPzYYcJ9j — ANI (@ANI) September 24, 2022

पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल ने कहा, ”हमने अवैध रूप से प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई सदस्यों के खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज कर लिया है और हम नारेबाजी के मामले की जांच कर रहे हैं.”

इस बीच भाजपा के विधायक नितेश राणे ने ट्विटर पर कहा कि जिन्होंने, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. राणे ने कहा, पुणे में पीएफआई के समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले सभी लोगें को चुन चुनकर मारेंगे…इतना याद रखना. पीएफआई को प्रतिबंधित करो. भाजपा के एक अन्य विधायक राम सतपुते ने भी नारे लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की.