Maharashtra News: महाराष्ट्र के सांगली में चार साधुओं पर हमले का मामला सामने आया है. सांगली के एसपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने चार साधुओं पर हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो की जांच की जा रही है. तथ्यों की पुष्टि के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली है.

Maharashtra | On reports of 4 saints being attacked by villagers in Sangli on suspicion of being child-lifters, Sangli SP Dikshit Gedam said, “We’ve not received any complaint/formal report, but are looking into viral videos & verifying facts. Necessary action to be taken.” pic.twitter.com/pxZyt0kgKZ

— ANI (@ANI) September 14, 2022