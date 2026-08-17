'कोई नहीं बचेगा...', विमल इलायची विवाद के बीच FDA चीफ का सख्त मैसेज, जानें क्या कुछ बोले तुकाराम मुंढे

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस भेजा. इस पर FDA का कहना है कि यह विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला या तम्बाकू उत्पादों या सरोगेट प्रचार के दायरे में आ सकता है. इस कार्रवाई के बीच, FDA चीफ तुकाराम मुंढे ने कहा है कि विज्ञापन में शामिल हर व्यक्ति नियमों के लिए जिम्मेदार है और नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे.
न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक इंटरव्यू में तुकाराम मुंढे ने कहा कि किसी भी विज्ञापन में शामिल व्यक्ति को यह देखना होगा कि वह जिस प्रोडक्ट का ऐड कर रहा है, उसके विज्ञापन और दावे से जुड़े FSSAI के दिशा-निर्देश और नियम क्या हैं. उन्होंने बताया कि FDA इस मामले को गुमराह करने वाले दावे से जुड़े नियमों के तहत देख रहा है. तुकाराम के मुताबिक, ये नियम 2018 में बनाए गए थे और 1 जुलाई 2019 से लागू हुए. अगर किसी विज्ञापन में गलत या भ्रामक दावा पाया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
FDA के मुताबिक, संबंधित कंपनी पहले गुटखा बेचती हुई पाई गई थी. इसलिए विमल इलायची के विज्ञापन को भी प्रतिबंधित प्रोडक्ट का सरोगेट प्रमोशन के तौर पर जांचा जा रहा है. तुकाराम मुंढे ने कहा कि नियम सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि विज्ञापन बनाने, प्रकाशित करने, स्पॉन्सर करने या उसके दावों में शामिल पूरी चैन पर लागू होते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से किया गया ऐसा विज्ञापन जो गलत या भ्रामक दावे करता है, नियमों के खिलाफ हो सकता है. ऐसे में नियम तोड़ने वालों को नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा जाएगा.
बता दें विमल इलायची मामले के साथ महाराष्ट्र FDA ने फूड सेफ्टी को लेकर राज्यव्यापी सख्ती भी तेज किया है. 13 अगस्त को महाराष्ट्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाने-पीने की चीजें बेचने और डिलीवर करने वाले 86 प्रतिष्ठानों की जांच की गई. इनमें से 60 को सुधार के नोटिस दिए गए और एक का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया. Blinkit, Zepto और Instamart से जुड़े कई खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठान के लाइसेंस भी फूड सेफ्टी और साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन के चलते सस्पेंड किए गए. इसके अलावा, Parle Agro के चेम्बूर गोदाम में Frooti, Appy और Apple Fizz का एक्सपायर हो चुका स्टॉक मिलने पर उसका लाइस सस्पेंड कर दिया गया.
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