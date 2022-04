Mumbai Local News: मुंबई की चलती लोकल ट्रेन (Mumbai Local train) में एक बड़ा हादसा होने से बच गया. यहां चलती लोकल से एक लड़की के गिरने और होमगार्ड द्वारा उसे बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तीन लड़किया ट्रेन से कूदती नजर आ रही हैं. बता दें कि यह वीडियो मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन का है. यहां तीन लड़कियां एक बार ट्रेन में चढ़ने के फौरन बाद ही उतरने लगती हैं. इसी दौरान एक लड़की हादसे का शिकार होती है.Also Read - जुगाड़ से शख्स ने बना डाली करोड़ों में आने वाली 'फॉर्मूला कार,' आनंद महिंद्रा ने देखते ही कर दी मिलने की डिमांड

हालांकि इस हादसे में गनीमत यह रही कि सभी लड़कियां सुरक्षित रहीं. दअरसल हुआ ऐसा कि लोकल ट्रेन में तीन लड़कियां चढ़ती हैं. इसके तुरंत बाद उन्हें लगता है कि वे गलत ट्रेन में चढ़ गई हैं. ऐसे में जब वे उतरने की कोशिश करती है तो दो सहेलियां प्लैटफॉर्म पर गिरती हैं लेकिन एक युवती प्लैटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरती नजर आती है. इस बीच वहां मौजूद होमगार्ड युवती को प्लैटफॉर्म पर खींच लेता है. वीडियो देखकर आफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कुछ सेकेंड्स की और देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन होमगार्ड ने उसकी जान बचा ली.

Home Guard Altaf Shaikh working @grpmumbai saved the life of a lady passenger who fell down during boarding a suburban train at Jogeshwari station on 16/4/22. He is being rewarded for his presence of mind, alertness & dedication to duty @drmbct @DGPMaharashtra @Dwalsepatil pic.twitter.com/1td8B7YLOp

— Quaiser Khalid IPS कैसर खालिद قیصر خالد (@quaiser_khalid) April 25, 2022