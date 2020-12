Ward boy molesting a woman recuperating from surgery in a Mumbai hospital. Accused touched the woman’s private parts on the pretext of applying some medicine news: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. मुंबई के प्राइवेट अस्पताल के एक वार्ड ब्‍वॉय सर्जरी के लिए भर्ती एक महिला मरीज से छेड़छाड़ की. मामला सामने आने पर उसे पुलिस ने अरेस्‍ट कर लिया है. मुंबई के पूर्वी मलाड के एक अस्‍पताल में 24 साल की महिला से 17 दिसंबर की रात में वॉर्ड ब्‍वॉय ने अश्‍लील हरकत तब की जब वह वार्ड में बेड पर लेटी हुई थी. Also Read - Coronavirus strain के चलते सतर्कता, महाराष्‍ट्र और पंजाब सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए जारी की SOP

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक अस्पताल में सर्जरी से भर्ती एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया गया है. मुंबई पुलिस ने कहा, “आरोपी ने कुछ दवाई देने के बहाने महिला के निजी अंगों को छुआ. हमने FIR दर्ज की और आरोपी को हिरासत में ले लिया है.”

वार्डब्‍वॉय वार्ड में पहुंचा और एडमिट महिला को कुछ दवा लगाने का झांसा देकर उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगा. मामला तब सामने आया जब महिला ने अपने परिजन को वार्ड ब्‍वॉय की इस शर्मनाक हरकत के बारे में बताया. महिला के परिवार के लोगों ने अस्‍पताल प्रबंधन को वार्ड ब्‍वॉय की गंदी हरकत के बारे में बताते हुए कहा कि एक महिला वार्ड में कैसे मेल वार्ड ब्‍वॉय घुस गया. इसके मामले की जानकार मुंबई पुलिस को दी गई. पुलिस ने आईपीसी की विभिन्‍न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है.