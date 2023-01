VIDEO: बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे-मैं तो पीएम मोदी का ही आदमी हूं, लक्समबर्ग के पीएम भी हैं मोदी भक्त...

Maharashtra CM Eknath Shinde: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे खुले मंच से बोलते-बोलते भावनाओं की रौ में ऐसे बह गए कि वो क्या बोल रहे हैं, शायद इसकी सुधि ना रही हो. हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है. लेकिन उन्होंने लक्समबर्ग के पीएम को भारत के पीएम मोदी का भक्त बता दिया. शिंदे ने कहा लक्समबर्ग के पीएम ने मुझसे (दावोस में) मुलाकात की और मुझे बताया कि वह मोदी भक्त हैं. उन्होंने मेरे साथ एक फोटो क्लिक की और कहा कि इसे पीएम मोदी को दिखाओ.

शिंदे ने आगे कहा-मैं जर्मनी और सऊदी के कई लोगों से मिला और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं पीएम मोदी के साथ हूं. मैंने कहा मैं तो उनका ही आदमी हूं.