Video: 2000rs के नोटों की कमी, ठाणे पुलिस ने बरामद किए 8 करोड़ रुपये के जाली नोट, गैंग का भंडाफोड़

Video: महाराष्ट्र पुलिस की ठाणे क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में 2000 के जाली नोट बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, 8 करोड़ रुपये के 2000 के जाली नोट जब्त किए गए हैं. इन नोटों को बाजार में उतारने की तैयारी चल रही थी लेकिन उससे पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई. पुलिस ने नकली नोट छापने वाली एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 52 वर्षीय राम शर्मा और 55 वर्षीय राजेंद्र राउत के रूप में की है. पुलिस ने बताया कि आरोपी पालघर के रहने वाले हैं और नकली नोटों को बाजार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे. गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है पुलिस ने नोटों के बंडल की जांच शुरू कर दी है.