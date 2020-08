नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और अन्‍य याचिकाओं पर आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने के बाद कई घंटों बाद महाराष्‍ट्र सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है. महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज शाम को कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्‍वागत करते हैं और हम सीबीआई को जो भी सहयोग की जरूरत होगी, उसे उपलब्‍ध कराएंगे. यह मुंबई पुलिस के लिए सम्‍मान की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को उसकी जांच में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी. Also Read - सुशांत मामले में कंगना रनौत ने कह दी ऐसी बात, भारत के इतिहास में कभी भी...

महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं. हम CBI को पूरा सहयोग देंगे. कोर्ट ने साफ-साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह मामले में जो जांच की उसमें कोई भी दोष नहीं है, बहुत ही सही तरीके के जांच की गई.

महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री देशमुख से जब पूछा गया कि क्‍या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की समानांतर जांच मुंबई पुलिस करेगी, तो उन्‍होंने कहा, राज्‍य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 34 पर विचार करेगी.

State government will think as per paragraph 34 of the Supreme Court order: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh on being asked if Mumbai Police will conduct parallel investigation in #SushantSinghRajputCase pic.twitter.com/TU64R7eQjs

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ‘प्रतिभाशाली’ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ‘अस्वाभाविक मृत्यु’ के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवती के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में चल रही सीबीआई जांच को ‘मंजूरी देते’ हुए कहा कि इस मामले में दर्ज किसी भी अन्य प्रकरण की जांच भी यही एजेंसी करेगी. शीर्ष अदालत ने सीबीआई की जांच को विधिसम्मत बताते हुये कहा कि एक निष्पक्ष, सक्षम और स्वतंत्र जांच ‘‘समय की मांग’’ है. न्यायालय ने यह भी कहा कि बिहार सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सहमति देने में सक्षम थी.

We welcome judgement of Supreme Court and we will provide whatever cooperation is needed by the CBI. It is a matter of pride for Mumbai Police that Supreme Court observed there is no fault found in their investigation: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh#SushantSinghRajput pic.twitter.com/sDo8PW8dGJ

— ANI (@ANI) August 19, 2020