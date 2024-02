देश में काम कर रही 'अदृश्य शक्तियां', सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम; NCP को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर बोंली सुप्रिया सुले | VIDEO

NCP Crisis: लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार (Sharad Pawar) को बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने शरद पवार के भतीजे अजित पवार गुट को असली NCP माना और पार्टी का सिंबल भी उन्हें अलॉट कर दिया. शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती देगा.

#WATCH | Delhi | On Ajit Pawar getting the NCP name and symbol, Sharad Pawar’s daughter and MP Supriya Sule says, “…Our documents were fine. Founder member and founder leader of this party is only Sharad Pawar…But now the atmosphere is something else right now. There is an… pic.twitter.com/fGjAZD8Mih

— ANI (@ANI) February 6, 2024