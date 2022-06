Maharashtra political crisis, Delhi, Sharad Pawar: महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की बगावत के चलते संकट में आई महा विकास अघाड़ी सरकार के घटक दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार आज रविवार को दिल्ली आए हैं. एनसीपी चीफ पवार ने एमवीए सरकार के मौजूदा संकट पर कहा, एकनाथ शिंदे और अन्य विधायक सरकार में राकांपा के साथ थे. पिछले 2.5 वर्षों में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई. आज ही क्यों होता है? यह सिर्फ एक बहाना है. हम अंतिम समय तक सीएम उद्धव ठाकरे का समर्थन करेंगे.Also Read - संजय राउत ने बागियों के लिए कहा- कब तक छिपे रहोगे गुवाहाटी, आना ही पड़ेगा चौपाटी

एनसीपी चीफ पवार ने कहा, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ है. मैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल होने वाले नामांकन में यशवंत सिन्हा का साथ देने दिल्ली आया हूं.

Eknath Shinde and other MLAs were there with the NCP in the govt. They didn’t have any problems in the last 2.5 years. Why does it happen today only? It’s just an excuse…We will support CM Uddhav Thackeray till last minute: NCP chief Sharad Pawar

