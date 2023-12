Coronavirus: बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का आया बयान- जानें क्या है तैयारी

Maharashtra Coronavirus Update: क्रिसमस और नए साल से ठीक पहले कोरोना एक बार फिर डराने लगा है. देश में मिले कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने टेंशन बढ़ा दी है. केंद्र ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों को सलाह भी जारी की है. कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है. मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा कि हमने कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाए हैं. स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं. सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि यह किसी भी स्थिति में न बढ़े.

We have taken the necessary measures regarding Corona. Instructions have been given to the Health Department. The government will take care that it does not increase in any situation: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/WOYgbUomGc

सीएम शिंदे ने इस दौरान मराठा आरक्षण को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखना सभी का काम है. हम जो कर रहे हैं वह सबके सामने है. हम जो कहते हैं वो करते हैं. हमारी सरकार संवेदनशील है. हमारी भूमिका और उद्देश्य स्पष्ट है. मेरी मनोज जारांगे और अन्य प्रदर्शनकारियों से अपील है कि सरकार पर भरोसा रखें, यह एक काम (मराठा आरक्षण) है जिसमें कुछ समय लगेगा. सरकार को कुछ समय दिया जाना चाहिए.

We have promised to hold a special session (for maratha Reservation) in February before which the work of the Backward Classes Commission will be completed. This government will make commitments and keep them. We will not confine this work to the Code of Conduct. We publicly…

— ANI (@ANI) December 20, 2023