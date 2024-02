'मेरे हिंदुत्व और BJP के हिंदुत्व में क्या है अंतर, मुस्लिम समुदाय के लोग ही बता रहे मुझे', उद्धव ठाकरे ने साधा भाजपा पर निशाना | जानें क्या कहा?

मुंबई: शिवसेना (UBT) के नेता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने एक बार फिर बीजेपी (BJP) पर निशाना साधा है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ आ रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के लोग जो मेरे पास आ रहे हैं, उनसे मैं कहता हूं कि मैं ‘हिंदू ह्रदय सम्राट’ का बेटा हूँ. हिंदुत्व मानता हूं, तो मुस्लिम लोग इसका बहुत अलग तरह से जवाब देते हैं. मुस्लिम मेरे और बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब भी बताते हैं. वह बताते हैं कि आखिर क्यों वो हमारे साथ आ रहे हैं.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मुस्लिमों से पूछता हूं कि क्या आप नहीं जानते कि मैं शिव सेना का पार्टी प्रमुख हूं और ‘हिंदू हृदय सम्राट’ का बेटा हूं. मैं खुद एक कट्टर हिंदू हूं तो आप मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? वे कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि आपके हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में अंतर है. आपके हिंदुत्व से हमारे घर का चूल्हा जलता है और बीजेपी के हिंदुत्व से घर जलता है. दिल में राम और हाथ में काम, यही हमारा हिंदुत्व है, और हम देशभक्त हिंदू हैं.”

Mumbai: Shiv Sena (UBT) Chief Uddhav Thackeray says, “The Muslim community is coming with us. I ask them don’t you know that I am the party chief of Shiv Sena and the son of a ‘Hindu Hriday Samrat’. I am a staunch Hindu myself so why are you coming with me? They say that we have… pic.twitter.com/K5OPQQdsCI

